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1114 اصابة خلال يومين

فجـــراً .. سلسلة غارات على مواقع للمقاومة بقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 06:13 - 09 ديسمبر 2017
صف فجر اليوم صف فجر اليوم
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شنت طائرات الاحتلال « الإسرائيلية » فجر اليوم السبت، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

وأفاد مراسلنا ان طائرات الاحتلال قصفت موقع القادسية جنوب قطاع غزة بصاروخين على الاقل، فيما قصفت موقع بدر وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ.

واكد مراسلنا بغزة ان طائرات الاحتلال استهدفت موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة بصاروخين .

وأدت الغارات الاسرائيلية الى وقوع أضرار مادية في المواقع حيث اشتعلت النيران فيها

قالت وزارة الصحة إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا خلال اليومين الماضيين أسفر عن استشهاد اربعة مواطنين  وإصابة 1114 آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن 954 إصابة تم علاجها ميدانياً، في حين نقلت 160 إصابة إلى مستشفيات الضفة وغزة والقدس.

وأوضحت أن إصابات الضفة والقدس بلغت 935، أما إصابات غزة فبلغت 179 وأن من مجمل الإصابات 5 خطيرة جميعها في قطاع غزة، فيما وصفت معظم الإصابات بالطفيفة وعدد منها بالمتوسطة.

 


عدسة الزميل : داود ابو الكاس 
قصف منطقة الشيخ زايد

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قصف منطقة الشيخ زايد

قصف منطقة الشيخ زايد

قصف منطقة الشيخ زايد

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