مظاهرة حاشدة في « شيكاغو » ضد قرار ترامب بشأن القدس

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة احتجاجية واسعة ضد قرار الرئيس دونالد ترامب، الاعتراف بمدينة القدس الفلسطينية، عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرة التي انطلقت من مركز شيكاغو، الخميس، ثم انتشرت على نطاق واسع في الشوارع الرئيسية، رافعين العلم الفلسطيني، رغم درجات الحرارة المنخفضة.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الولايات المتحدة الأمريكية و« إسرائيل » بعدم التطاول على مدينة القدس المحتلة، وأخرى تُشدّد على ضرورة رحيل الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس.

وردّد المشاركون، هتافات ضد القرار الأمريكي، مثل « الحرية لفلسطين » و« القدس ليست عاصمة »إسرائيل« ، بل هي عاصمة فلسطين » و« يسقط ترامب ».

وانتهت المظاهرة أمام القنصلية « الإسرائيلية » في شيكاغو، وسط تدابير أمنية مكثّفة، دون حدوث مشاكل أو أعمال شغب.

وأعلن ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لـ « إسرائيل »، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.







ولم يقتصر اعتراف ترامب على الشطر الغربي التابع لـ « إسرائيل » بموجب قرار التقسيم الأممي عام 1947 (كما فعلت دول مثل التشيك)، ما يعني اعترافه أيضا بتبعية الشطر الشرقي المحتل منذ عام 1967 إلى الدولة العبرية.

وهذا يمثل أيضا تأييدًا ـ لم تسبقه إليه أي دولة ـ لموقف « إسرائيل » التي تعتبر القدس « الموحدة » عاصمة لها.