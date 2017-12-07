الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة استعداداً لـ « جمعة الغضب »

ذكرت صحيفة « معاريف » العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع أن تدور مواجهات عنيفة يوم غدٍ الجمعة، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وقرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وأوضح الصحيفة أن جيش الاحتلال ألغى إجازات الجنود، مشيرةً إلى أن شرطة الاحتلال لم تعطِ تعليماتها حتى اللحظة لتقييد الصلاة في المسجد الأقصى.

وأضافت، « أعطيت التعليمات لقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية قمع أي مظاهرات في القدس بعد إنتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، كما يتوقع الجيش اندلاع مظاهرات قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، لذلك قرر الجيش تعزيز قواته على امتداد الحدود مع غزة ».