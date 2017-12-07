بالفيديو: 9 إصابات إثر دهس مستوطن لعدة مركبات في بيت جالا

أصيب، اليوم الخميس، عدة مواطنين بعد أن صدمت مركباتهم شاحنة إسرائيلية يقودها مستوطن في مدينة بيت جالا، قبل أن يهرب.

وقال الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات: « شاحنة (قاطرة ومقطورة ) تحمل لوحة تسجيل صفراء اصطدمت بعدد كبير من المركبات في مدينة بيت جالا ».

وأضاف ارزيقات :« أصيب 9 مواطنين على الاقل بإصابات وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة ».

وتابع:« لاذت الشاحنة بالفرار باتجاه شارع رأس بيت جالا والشرطة تباشر بالتحقيق بالحادث ».

في حين ذكرت مصادر محلية أن مستوطناً دهس مركبات المواطنين في بيت جالا ثم لاذ بالفرار تاركا الشاحنة في قرية حوسان غرب بيت لحم.