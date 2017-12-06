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حكماء المسلمين يحمل واشنطن تبعيات قرار نقل السفارة للقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:50 - 06 ديسمبر 2017
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حمل مجلس حكماء المسلمين واشنطن كامل المسؤولية عن العواقب الناجمة عن أي قرارات متسرعة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، معبراً عن رفضه القاطع لقرار نقل السفارة.

وطالب المجلس مساء اليوم، المجتمع الدولي الالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، داعياً منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وقادة العالم الإسلامي إلى الدفاع عن القدس.

يشار، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرتقب أن يعلن مساء اليوم، اعترافه بان القدس هي عاصمة إسرائيل، بشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

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