« التعليم » يشرع بإرجاع 313 موظفاً من المستنكفين في غزة

أكد مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم أ. رائد صالحة، أن الوزارة شرعت بإجراءات عملية لإرجاع 313 موظفاً (إدارياً وأذناً) إلى أماكن عملهم تنفيذاً لقرار الوزير د. صبري صيدم.

وأوضح صالحة في تصريح خاص لـ« فلسطين اليوم » مساء اليوم الأربعاء، أن إرجاع الموظفين سيكون وفق الاحتياجات الميدانية في الوزارة وسيتم إرجاع الـ313 موظفاً على دفعات بشكلٍ تدريجي.

وأشار إلى أن الوزارة أبلغت اليوم الأربعاء 92 موظفاً من « المستنكفين » بقرار عودتهم إلى أماكن عملهم، مبيناً أن الدفعة الثانية سيتم تبليغها بداية الأسبوع القادم.

وقال صالحة: إن قرار عودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم يأتي في إطار إنجاح خطوات المصالحة الوطنية بالشكل المطلوب".