زوجة العادلي تفجر مفاجآة في جلسة محاكمته

قالت الصحفية إلهام شرشر زوجة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في مصر، إن القضية المتهم فيها زوجها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية ستشهد العديد من المفاجآت في الجلسة القادمة.

وذكرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في أول تعليق لها مساء أمس الثلاثاء، إن هناك مفاجآت في القضية منها أن النائب العام الراحل هشام بركات، كان قد أصدر قرارا بغير ذي صفة، ضد زوجها بمعنى أنه لم يكن متواجدا وليس طرفاً في القضية.

وأكدت أن زوجها لم يكن هاربا ولم يتم القبض عليه، وإنما قام بتسليم نفسه طواعية إلى النيابة العامة، قبل جلسة 11 يناير/كانون الثاني المقبل، المحددة لنظر النقض الخاص بها على حكم حبسه 7 سنوات.

وقالت: « زوجي ليس هاربا، والإقامة الجبرية التي كان تحتها سقطت بمجرد صدور الحكم، ومش هقول كان بيتعالج فين، هو يعيش الآن بشريانين فقط في القلب و3 شرايين مسدودين.. ووزارة الداخلية بيته الثاني وهو لا يريد الإثقال على أبنائه من وزارة الداخلية أكثر من ذلك ».

ووجه عمرو أديب سؤالا لزوجة العادلي قائلا: « هل تحدث معك زوجك عمن قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير 2011؟ »، فردت عليه: « من قتل المتظاهرين هم الذين لا يزالون يقتلون ويحرقون ويخربون، سواء كانوا أبناء مارقين، أو متآمرين من الخارج ويريدون عدم الاستقرار وإسقاط الأنظمة ».

وردا على سؤال آخر حول مكان تواجد العادلي طيلة الفترة الماضية لمدة 230 يوما، قالت: « دي مش بتاعتك ولا بتاعة حد خالص »، واصفة زوجها بأنه « حبيب بك العادلي الذي ظل يخدم مصر ويحافظ على أمنها لمدة 14 عاما ».

تجدر الإشارة إلى أنه تم إقالة حبيب العادلي بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحوكم في أكثر من قضية، حصل في الكثير منها على البراءة بينها قضية قتل متظاهرين، إلى أن صدر ضده حكم بالحبس 7سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بأموال وزارة الداخلية.