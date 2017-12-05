شيخ الأزهر محذرا: أبواب جهنم ستفتتح على الغرب قبل الشرق

أعلن شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، أن « أبواب جهنم » ستفتتح على الغرب حال إقدام الولايات المتحدة على نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وذكر المكتب الإعلامي للأزهر، في بيان، أن الطيب « حذر خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من اتجاه بعض الدول إلى نقل سفاراتها إلى مدينة القدس ».

وقال الطيب: « لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس، ستفتتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق ».

وأكد أن الإقدام على هذه الخطوة « سيؤجج مشاعر الغضب لدى جميع المسلمين ويهدد السلام العالمي ويعزز التوتر والانقسام والكراهية عبر العالم ».

ويأتي هذا التحذير من شيخ الأزهر بعد أن ذكرت مصادر أمريكية مسؤولة، لوكالتي « رويترز » و« أسوشيتد برس »، الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم أن يعلن رسميا يوم الأربعاء المقبل عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووعد ترامب، خلال حملته الانتخابية نهاية العام 2016، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس من موقعها الحالي في تل أبيب، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر « مرتبط فقط بالتوقيت ».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حزيران عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى القدس الغربية، واصفة المدينة كلها بأنها « عاصمة موحدة وأبدية » لإسرائيل، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي.