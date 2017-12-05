الشرطة تتلف 6 أجسام مشبوهة في جنين

أتلفت الشرطة اليوم الثلاثاء، ستة أجسام مشبوهة، تم العثور عليها بالقرب من بلدة عرابة في محافظة جنين .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بالعثور على أجسام مشبوهة بالقرب من منطقة واد دعوق القريبة من بلدة عرابة جنوب محافظة جنين، وتشكل خطرا وتهديدا حقيقيا، تحركت قوة من فرع شرطة هندسة المتفجرات إلى المكان، وبالكشف على هذه الأجسام تبين أنها ثلاث قذائف مدفعية، وقذيفة إنارة، وقذيفتي دبابة، وجميعها مهترئة وتشكل خطورة، حيث تم التعامل معها بالإتلاف، بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان اللازمة أصولا .

وناشدت الشرطة، المواطنين ضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها، وعدم التعامل معها باللمس، أو الاقتراب، أو تحريكها، والاتصال مباشرة على رقم الشرطة المجاني (100)، لتوجيه الطاقم الشرطي المختص بالتعامل مع هذه الأجسام.