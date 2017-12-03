حوارات القاهرة: الاتفاق على اكمال رواتب الموظفين حسب الاتفاق السابق

كشفت مصادر فلسطينية في القاهرة مساء اليوم الأحد أنه جرى الاتفاق في حوارات القاهرة الأخيرة بين وفدي فتح و حماس على اكمال رواتب الموظفين حسب الاتفاق السابق.

و وفقاً للمصادر، فقد تم التوافق على تسلم الحكومة لزمام الأوضاع في القطاع، مع التأكيد على ضرورة رفع العقوبات، وحل ملف الموظفين حسب قرارات اللجنة الادارية والقانونية.

و أشارت المصادر ذاتها الى أن عزام الأحمد برفقة لواء من المخابرات المصرية في غزة خلال يومين لمُتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة .

و أكدت المصادر بأن مواقف فتح وحماس في القاهرة إيجابية ومتوافقة بعد جهود حثيثة بذلها الراعي المصري برئاسة الوزير خالد فوزي، لافتة الى أن الساعات القادمة تحمل قرارات متوافقة عملية لتطبيقها على أرض الواقع في القطاع.

الراعي المصري شدد على صرف رواتب الموظفين كما الاتفاق ، ووجود 3 أعضاء في اللجنة الإدارية القانونية من غزة، وفقاً للمصادر.

يُشار إلى أن وفدي حركتي فتح وحماس توجها إلى القاهرة بدعوة مصرية يوم أول أمس، لحضور لقاءات مع المخابرات المصرية بعد تعثر تطبيق أجزاء كبيرة من التفاهمات الموقع عليها من قبل الحركتين في 12 أكتوبر المنصرم.