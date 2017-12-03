الاحتلال يقتحم مدرستين في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مدرستي إناث وذكور الخضر الثانوية جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح في بيان له بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرستين أثناء الدوام المدرسي دون سبب يذكر، ما أثار حالة من الهلع والفزع بين الطلبة.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الطلبة وقوات الاحتلال بعد انتهاء الدوام المدرسي، حيث أطلق الجنود قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشار إلى جنود للاحتلال لاحقوا الطلبة في منطقة البالوع وسط البلدة، واحتجزوا عددا من الفتية لبعض الوقت قبل إطلاق سراحهم، عدا عن فحص كاميرات المراقبة المثبتة في مؤسسة الناجي.