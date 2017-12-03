الآثار« الإسرائيلية » تكتشف مبنى مثير للإعجاب جنوب « تل ابيب » عمره 2200سنة

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف مبنى مثيرا للإعجاب عمره 2200 عام بواسطة استخدام مروحية صغيرة تُحْكَمُ عن بعد تم تسييرها فوق منطقة تدريبات عسكرية بالقرب من “كريات غات” بجنوب اسرائيل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها السلطة مروحيات مُسيرة لرصد آثار من الجو.

ويميل علماء الآثار وباحثون من الجامعة العبرية إلى الاعتقاد بان المبنى المكتشف كان قصرا أو معبدا، يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثالث عشر والحادي عشر قبل الميلاد .

وعثر في المكان على أدوات عبادة, وزجاجات تبخير وشموع زيت وحتى مجسم مصغر لمذبح وعليه رسم ثور . كما كشف علماء الآثار غرفا تحت الأرض استخدمت على ما يبدو للتستر.