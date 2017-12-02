آخر موعد لشراء تذاكر كأس العالم 2018

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، عن موعد طرح الدفعة الثانية من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018.

وقال الفيفا على موقعه الإلكتروني إن « يوم الثلاثاء 5 ديسمبر سيشهد انطلاق مرحلة بيع جديدة (لتذاكر مونديال روسيا) تستمر حتى 31 يناير 2018 ».

وفي حال « كان عدد الطلبات أكثر من التذاكر المتاحة خلال هذه المرحلة، سيتم تخصيص التذاكر من خلال سحب عشوائي دون الأخذ في الاعتبار تاريخ تقديم الطلب »، وفق الفيفا.

وطلب الاتحاد الدولي من الراغبين بالحصول على « معلومات مفصلة بهذا الشأن أو طلب تذاكر المباريات.. زيارة قسم التذاكر على FIFA.com، حيث يجب التسجيل وإنشاء حساب شخصي ».