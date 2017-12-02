ليفربول يحقق فوزا ساحقا على برايتون

أحرز روبرتو فيرمينو هدفين ليحقق ليفربول فوزه الخامس في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سحق برايتون آند هوف البيون 5-1، السبت.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد مرور نصف ساعة عندما شقت ضربة رأس قوية من إيمري تشان من مدى قريب طريقها إلى شباك ماثيو رايان حارسبرايتون.

وأضاف فيرمينو هدفا ثانيا بعد 74 ثانية عقب تحرك رائع وجعل المهاجم البرازيلي النتيجة 3-صفر بعد أن أنهى جيدا هجمة مرتدة أخرى في الدقيقة 48.

ورفض برايتون الاستسلام وقلص جلين موراي الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 51، لكن ليفربول حسم انتصاره الكبير بهدف لفيليب كوتينيومن ركلة حرة في الدقيقة 87 وآخر سجله لويس دنك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

وعقب هذه المبارة، ارتفع رصيد ليفربول 29 نقطة إلى بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد عند 17 نقطة بالمركز 11.