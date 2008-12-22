مصدر فلسطيني: البابا يزور الاردن وفلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي في مايو (ايار) المقبل

فلسطين اليوم-وكالات

قال مصدر فلسطيني في الضفة الغربية ان البابا بنديكت السادس عشر سيزور الاردن وفلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي في الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من ايار (ايار) القادم.

وكانت مصادر الفاتيكان قد ذكرت في الشهر الماضي انه يجري التخطيط للزيارة وانه من المحتمل ان تتم في الربيع لكنها لم تحدد موعدا لها.

وستكون الرحلة ذات الاهمية السياسية والدينية للعلاقات في الشرق الاوسط هي الاولى التي يقوم بها بنديكت الى الارض المقدسة منذ انتخابه في عام 2005.

وقام اثنان من اسلافه في العصر الحديث هما البابا يوحنا بولس الثاني والبابا بولس السادس بزيارة تلك المنطقة.

وقال المصدر ان البابا سيزور الاردن في الفترة بين 8 و 10 ايار (مايو) ودولة الاحتلال يومي 10 و11 ايار(مايو). وسيتوجه الى بيت لحم يوم 12 ايار (مايو)، ومن المحتمل ايضا ان يزور رام الله مقر السلطة الفلسطينية في الاراضي التي تحتلها اسرائيل.