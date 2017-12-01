الاحتلال يقمع مسيرة نعلين السلمية المناهضة للاستيطان

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي خرجت اليوم احياء ليوم التضامن العالمي مع شعبنا، واستنكارا لجريمة اعدام الشاب عودة من قبل المستوطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس امس.

وافاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين، محمد عميرة، بان المشاركين أدوا صلاة الجمعة وسط اشجار الزيتون جنوبي القرية، وان مواجهات اندلعت عقب اداء الصلاة اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما ادى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق وعولجوا ميدانيا.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمناصرة لأهالي بلدة قصرة في تصديهم لعصابات المستوطنين امس ومن بينها: من قصرة لـ بلعين... شعب صامد ما بلين".

وكانت قوات الاحتلال قد نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية الشرقي منذ ساعات صباح اليوم، ومنع جنود الحاجز حملة الهوية الزرقاء من دخول القرية للمشاركة في مسيرتها الاسبوعية.