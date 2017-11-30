حماس: الاحتلال وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد قطاع غزة.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم « إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم هو استمرار لعدوانه على شعبنا في كل أماكن تواجده »، مؤكداً على أن عدوان الاحتلال المتواصل لن يكسر إرادة شعبنا، ولن يوقف سعيه لانتزاع حريته من الاحتلال.

وشدد قاسم على أن المقاومة تمارس حقها بالدفاع عن شعبها في مواجهة عدوان الاحتلال.

وكان الطيران الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الخميس، عدداً من مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه إصابة 3 مواطنين بجراحٍ متفاوتة.