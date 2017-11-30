إتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك في بيت لحم

أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة في محافظة بيت لحم، فجر اليوم الخميس، كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، بأنه تم ضبط الكمية خلال القيام بأعمال الدورية الاعتيادية فجر اليوم على حاجز العبيدية داخل سيارة نقل خاصة، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ عليها، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الصحة والطبيب البيطري تم معاينة الكمية وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطريقة النقل غير سليمة، حيث أقرت اللجنة إتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.