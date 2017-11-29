فتح وحماس تتفقان على تأجيل استلام الحكومة لمهامها 10 أيام

أعلن نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، أنه جرى الاتفاق بين حركتي فتح وحماس خلال اجتماع الفصائل على تأجيل استلام الحكومة لمهامها كاملة من الأول من ديسمبر وحتى العاشر من ديسمبر، بحضور الوفد الأمني المصري، لضمان استلام الحكومة التي يطمح لها شعبنا.

وقال أبو عيطة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الفصائل الذي دعت له حركة حماس في مكتب رئيسها يحيى السنوار، :" طالبنا الإخوة المصريين خلال الاجتماع أن يتم تأجيل استلام الحكومة لمهامها كاملة من 1/12/2017 حسب ما تم الاتفاق في القاهرة إلى 10/12/2017، لضمان انجاز خطوات المصالحة الوطنية التي يطمح لها شعبنا.

وثمن أبو عيطة دور الشقيقة مصر على دورها في دعم المصالحة الفلسطينية.