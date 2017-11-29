الاحتلال يدرس تعيين سفير جديد في الأردن

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي يوم الأربعاء إن « إسرائيل » تعتزم تعيين سفير جديد في الأردن سعيا لتهدئة غضب عمان بسبب تعامل سفيرة دولة الاحتلال الحالية مع إطلاق أحد حراس الأمن بالسفارة النار في يوليو تموز في حادثة أدت إلى تأزم العلاقات بين البلدين.

لكن « إسرائيل » لم تبد أي إشارة على تلبية طلب الأردن فتح تحقيقات جنائية ضد الحارس الذي قتل أردنيين في الحادثة قائلا إنه تصرف دفاعا عن النفس. وجرى ترحيل حارس الأمن بصحبة السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين بعد يوم من الواقعة.

وتقول السلطات الأردنية إنها تعتقد أن إطلاق النار لم يكن له داع لكنها لم تستطع استجواب الحارس لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. ونقل التلفزيون لقطات لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحارس وشلاين بحفاوة الأمر الذي أثار غضب عمان.

وأبواب السفارة الإسرائيلية في عمان مغلقة منذ مغادرة شلاين في 24 يوليو تموز مما ألقى بظلاله على علاقات « إسرائيل » بالأردن وهو شريك إقليمي مدعوم من الولايات المتحدة وإحدى الدولتين العربيتين اللتين تعترفان بـ « إسرائيل ».

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه إن شلاين لن تعود.

وأضاف: « لا يرغب الأردنيون في عودتها وكان هذا عقبة في طريق إصلاح الأمور ».

وامتنع عمانوئيل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على القضية.