الاحتلال يحكم بالسجن 4 مؤبدات و60 عاما على 3 أسرى

أصدرت المحكمة المركزية للاحتلال، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد أربع مرات و(60) عاماً، وغرامة مالية بقيمة (2,572,000 شيقل) بحقّ الأسرى: خالد محمد مخامرة (22 عاماً)، ومحمد أحمد مخامرة (22 عاماً)، ويونس عايش زين (23 عاماً)، وجميعهم من يطا في محافظة الخليل.

وأوضح محامي نادي الأسير خالد محاجنة، والمترافع عن الأسرى الثلاثة: إن محكمة الاحتلال تذرّعت بقيام الأسرى الثلاثة بأربع عمليات قتل وبـ(41) محاولة قتل، مشيراً إلى أن أحد قضاة هيئة المحكمة قرّر تبرأة الأسير يونس زين من عمليات القتل ومحاولات القتل، إلّا أن المحكمة قررت بأغلبية القضاة اصدار نفس الحكم بحقه.

وأضاف المحامي أنه وبناءً على قرار القاضي الذي برّأ الأسير يونس؛ فإنه سيتقدّم باستئناف للمحكمة العليا بالقدس ضد قرار إدانته والحكم عليه.

وبيّن أن أحد الحضور من المستوطنين الإسرائيليين حاول الاعتداء عليه وعلى الأسرى برمي آلة حادّة باتّجاههم في داخل قاعة المحكمة، لافتاً إلى أنّه سيتقدّم بشكوى ضد المعتدي.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أصابت الأسير خالد مخامرة خلال عملية اعتقاله والأسير محمد مخامرة في تل أبيب، وقبع على إثرها لعدّة أيام في المستشفى، فيما اعتقلت الأسير زين بعد عدّة أيام.