أسطورة ليفربول: كنت « متوجسا » من محمد صلاح

كشف ستيفان جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي أنه كان « متوجسا » عند توقيع فريق « الريدز » عقدا لضم النجم المصري محمد صلاح من روما الإيطالي الصيف الماضي.

إلا أن جيرارد الآن، وبعد 13 مرحلة في الدوري الإنجليزي أثنى على صلاح والمستوى الذي يقدمه مع « الريدز ».

وقال جيرارد، إن صلاح بات أفضل مما كان عليه أيام اللعب في صفوف تشلسي، كما أنه تحسن على المستوى البدني وباتت « عضلاته بارزة »، وفق ما نقلت « ديلي ستار ».

وأضاف أن صلاح اكتسب الثقة من تقديمه أداءً جيدا في روما، « لقد كان طفلا بمعايير كرة القدم، خلال لعبه مع تشلسي، والآن أصبح أكثر من رجل ».

وواصل صلاح مسار التألق وصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وبلغ 10 أهداف في أول 13 جولة في الدوري الإنجليزي.