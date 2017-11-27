انخفاض على مؤشر جميع القطاعات في بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضا بنسبة 0.60%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 559.13 نقطة، منخفضا 3.36 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع مؤشر كل قطاعاته.

وانخفض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.06%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 618 ألف سهم في 201 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 21 شركة، انخفض منها سهم 11 شركة، وارتفع سهم 6 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: مطاحن القمح الذهبي، والمجموعة الأهلية للتأمين، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للاستثمار العقاري، والفلسطينية للكهرباء، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الوطني، والعربية الفلسطينية للاستثمار« إيبك » وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفعت اسهم شركات: المستثمرون العرب، وسجاير القدس، وفلسطين للاستثمار الصناعي، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والاتحاد للأعمار والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي.

واستقرت اسهم الشركات التالية: القدس للمستحضرات الطبية، والوطنية لصناعة الكرتون، وبنك القدس، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.