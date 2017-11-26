النائب أبو راس: تصريحات الشيخ « وقاحة »

شدد نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح د. مروان أبو راس أن تصريحات حسين الشيخ الأخيرة تؤكد على أن السلطة من قمة رأسها حتى مخمص قدمها غارقة في العمالة، موضحاً بأن ما تحدث به « الشيخ » يعكس حقيقة السلطة التي تساوم على الطهارة والشرف والوطنية.

وأكد النائب أبو راس في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (11-26) أن السلطة التي يمثلها حسين الشيخ باعت فلسطين وتنكرت لدماء شهدائها وهي عنوان للخيانة والتآمر والكيد على كل ما هو وطني، معتبراً تصريحات الشيخ « بالوقاحة ».

وقال النائب أبو رأس: عندما يتطاول حسين الشيخ على سلاح المقاومة « فهو كالأعمى الذي لا يرى عماه »، متسائلاً « ماذا يفعل حسين الشيخ ومحمود عباس في الضفة الغربية التي تقسمها الحواجز الإسرائيلية غير تسليم المقاومين لقوات الاحتلال وإعادة جنود الاحتلال بعد استباحتهم الضفة ».

وبين النائب أبو رأس أن السلطة تريد تسليم غزة للعدو الصهيوني كما سلمت الضفة الغربية، مضيفاً « علينا تخليص شعبنا في الضفة الغربية من بطش السلطة وأجهزتها الأمنية ».

وشدد النائب أبو راس أن تنكر الشيخ لدور المجلس التشريعي يعكس حقيقة الإرادة الفتحاوية لمسألة الانتخابات وتكريس انفرادية فتح في صناعة القرار الفلسطيني لوحدها.

وجدد النائب أبو رأس تأكيده بأن حركة فتح التي يمثلها ماجد فرج وحسين الشيخ ويقودهم محمود عباس تتحدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بجميع فصائله وقواه ومؤسساته ودوائره ومقاومته وجميع مؤسساته وتقود مشروع محاربة من هو غير فتحاوي، مشيراً لتصرفات وفد فتح في لقاء القاهرة الأخير الذي تتطاول على المفاوضين وتحدى جميع الفصائل.

ودعا النائب أبو راس الشرفاء في حركة فتح للفظ الأنجاس من داخل حركتهم لتبقى فتح الطلقة الأولى.