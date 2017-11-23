الجبهة الشعبية: البيان الختامي لجولة الحوار جاء مخيباً للآمال

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله بأن البيان الختامي لجولة الحوار الوطني الشامل بالقاهرة جاء مخيباً للآمال، ولم يكن بمستوى التحديات الراهنة أو يعكس حجم المعاناة التي يعاني منها أبناء شعبنا خصوصاً في القطاع.

واعتبر عوض الله في تصريحات صحفية: « أن عدم إنهاء قيادة السلطة للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع تعكس عدم توفر الإرادة السياسية لديها بإنجاز المصالحة وتنفيذ المهام المطلوب منها للتخفيف من معاناة شعبنا ».

وشدد عوض الله على ضرورة أن لا يبقى إنجاز المصالحة الوطنية الحقيقية والجدية مرهون بالضغوطات والاشتراطات الخارجية والدولية، أو وضع أي طرف اشتراطات أو محاولات وضع عصى في دواليب المصالحة، فالأمور إن لم يتم تداركها سريعاً فيمكن أن تعود الأمور إلى المربع الأول.