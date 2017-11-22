تفوق منتخب فلسطين في تصنيف الفيفا يستفز « إسرائيل »

أوعزت وزيرة الرياضة « الإسرائيلية » « ميري ريغيف »، يوم الثلاثاء، الاستعانة بشركة الاستشارات الدولية « تفن » لتقديم استشارتها وتوصياتها من أجل النهوض بالرياضة « الإسرائيلية »، خاصة بعد أن صنف ترتيب منتخب « إسرائيل » لأول مرة في تاريخه (98)، وهو أدنى من منتخب الكرة الفلسطيني، الذي يتبوأ المركز (82) على سلم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا »، والمقرر أن يعلن عنه بشكل رسمي يوم الخميس، وفق ما نشرته وسائل إعلام « إسرائيلية » مختلفة.

وقالت ريغيف: إن كرة القدم تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في « إسرائيل » والعالم، وتستطيع أن تكون مصدر فخر للإسرائيليين، ورغم أنها تحظى بدعم وموازنة أعلى من أية رياضة أخرى، إلا أنها لا تزال منذ 47 عاماً غير قادرة على التأهل للمونديال« .

وأضافت وزيرة الرياضة »الإسرائيلية« : »إن الفشل الذريع، الذي مني به المنتخب « الإسرائيلي » في تصنيف « الفيفا » يُلزم وبشكل فوري القيام بفحص معمق للأسباب التي تقف وراء هذا الفشل”، مشيرةً إلى أنها لن تستطيع أن تغمض عينيها أكثر عن هذه النتائج، ومؤكدةً إلى أن الشركة الدولية التي استأجرتها ستكون مستقلة وستُقدم توصياتها لعلاج كرة القدم في « إسرائيل » والوصول إلى إنجازات دولية حيث ستقدم توصياتها منتصف العام المقبل".