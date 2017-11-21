الفصائل المجتمعة ناقشت فقط ملف تمكين الحكومة وأمن المعابر

وصف طلال أبو ظريفة عضو وفد الجبهة الديمقراطية إلى الحوار الفلسطيني في القاهرة، جلسات حوار اليوم الأول التي استمرت 11 ساعة، بـ«الإيجابية».

وقال أبو طريفة في حديث خاص لموقع قناة «الغد»، إنه «جرى مناقشة قضايا قطاع غزة وضرورة رفعها في سقف زمني لا يطول وخلال الأيام القادمة».

وأضاف، «كما جرى التأكيد على ضرورة إزالة كافة العراقيل التي تعترض عمل حكومة الوفاق الفلسطينية في غزة للقيام بمهامها كاملة».

وأكد، أن باقي الملفات الكبرى جار العمل بها، مشيرا إلى أن جلسات الحوار ستستأنف يوم غد الأربعاء.

وثمن أبو ظريفة الجهد المصري لإتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام.

يشار إلى أن جلسات الحوار الفلسطيني تعقد في مقر المخابرات المصرية.