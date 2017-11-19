انخفاض مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين انخفاضًا بنسبة 0.27%، اليوم الأحد، في جلسة ضعيفة بلغت قيمة تداولاتها أقل من ربع مليون دولار.

وأغلق مؤشر « القدس » تداولات الجلسة على 561.71 نقطة منخفضا بمقدار 1.54 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.15%، والاستثمار بنسبة 0.84%، والصناعة بنسبة 0.75%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التامين بنسبة 0.38%، واغلق مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية دون تغيير.

ومن بين 17 شركة جرى التداول على اسهمها، سجل سهما شركتين ارتفاعا، واستقرت أسهم 10 شركات، فيما اغلقت أسهم 5 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والسهمان الرابحان هما: فلسطين للتأمين، وفلسطين للاستثمار العقاري، واستقرت اسهم شركات: البنك الاسلامي العربي، والمجموعة الاهلية للتأمين، وبنك فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، والفلسطينية للكهرباء، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك القدس، والبنك الوطني، والاتحاد للإعمار والاستثمار، و« الوطنية موبايل ».

في المقابل، انخفضت اسهم شركات: بيرزيت للأدوية، وسند للموارد الانشائية، والعربية الفلسطينية للاستثمار « ايبك »، وفلسطين للتنمية والاستثمار « باديكو »، والاتصالات الفلسطينية.

وشهدت البورصة في جلستها الأولى لهذا الاسبوع 72 صفقة شملت حوالي 99 الف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 176 الف دولار.