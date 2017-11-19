ماكرون ونتنياهو يبحثان استقالة الحريري والملف الإيراني

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو هاتفيا الأزمة بلبنان إثر استقالة سعد الحريري من « الرياض » والملف الإيراني، واتفقا على اللقاء مطلع ديسمبر القادم.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو عقب الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي أنه « أطلع نتنياهو على الاتصالات التي يجريها حول الأزمة التي تدور في لبنان.

واتفق الجانبان على التحدث مرة أخرى خلال الأيام القريبة المقبلة وعلى الالتقاء في باريس بداية الشهر القادم ».

وتابع البيان، « تحدث الجانبان أيضا عن الاتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران، ورفضته »إسرائيل" في حينه.