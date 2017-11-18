إعلان هام من لجنة « تكافل » للخريجين في قطاع غزة !

أكدت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي أن التقدم لمنحة الخريجين في قطاع غزة مستمر حتى يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017 م .

وأوضحت انه تسهيلاً على الخريجين تم إتاحة الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة الكترونيا ومجانا، لاستكمال تعبئة طلب منحة التكافل للشهادات الجامعية عبر مسجلي القبول والتسجيل في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية – غزة .

وكانت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي قد أعلنت عن مشروع جديد لتحرير شهادات الخريجين الجامعيين لمستويات ( البكالوريوس والدبلوم ) من الجامعات في قطاع غزة .

وقالت اللجنة ان هذا المشروع يهدف إلى تحرير شهادات الخريجين الجامعيين (بكالوريوس – دبلوم)، وذلك من أجل الاستفادة منهم في خدمة المجتمع المحلي (مؤسسات حكومية – أهلية – خاصة) بالإضافة إلى إكساب هؤلاء الخريجين مجموعة من الخبرات التطبيقية.

وبينت اللجنة انه على الطالب الذي يريد الاستفادة من هذا المشروع من حملة شهادتي البكالوريوس والدبلوم تعبئة النموذج مع التأكيد على أهمية دقة المعلومات والبيانات التي يقوم الخريج بتعبئتها، وذلك عبر الرابط المرفق .

رابط التسجيل من هنـــــــــــــــــــــا

http://takaful.ps/eservices/graduates/

#تنويه يرجى من جميع المسجلين في مشروع تحرير الشهادات ارسال الافادة المالية فقط على الايميل التالي :

[email protected]

حيث يكون اسم موضوع الرسالة رقم الهوية

لا ينظر بأي طلب لم يرسل ويرفق الافادة المالية فيه