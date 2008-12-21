سلطات الاحتلال ترفع درجة استعدادها بمناسبة عيد الانوار « حانوكا »

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي درجة استعدادها تحسبا لوقوع عمليات خلال أيام عيد الانوار "حانوكا" ، وقررت نشر قوات معززة في الاماكن المكتظة بالناس في كافة أنحاء الأراضي المحتلة.

ويحتفل أبناء الشعب اليهودي في إسرائيل والمهجر مساء اليوم بايقاد الشمعة الاولى من ثماني شموع عيد الانوار "حانوكا" الذي يحل غدا ويستمر 8 ايام .

ويعني اسم هذا العيد حانوكا بالعبرية :"تدشين، تذكارا لتدشين الهيكل المقدس الثاني في مجددا بعد انتصار يهودا هاماكابي واخوته ابناء الكاهن الاكبر ماتيتياهو حَشموناي على اليوانيين الذين حكموا البلاد في القرن الثاني قبل الميلاد. وقد انتهك اليونانيون حرمة الهيكل المقدس وادخلوا فيه اوثانهم وارغموا اليهود على عبادتها وحظروا عليهم إقامة شعائرهم الدينية فيه"- كما يقول اليهود .

وحسب اليهود :" استمرت ثورة المكابيين3 سنوات وتكللت بانتصارهم على اليونانيين في عام 164 قبل الميلاد وقام يهودا هماكابي بعد ذلك بتطهير الهيكل المقدس من الاصنام اليونانية واعاد تدشينه، وتجددت فيه اقامة الشعائر الدينية بما في ذلك اضاءة المنارة المقدسة في الهيكل وحدثت معجزة ربانية في استمرار اضاءتها8 ايام متتالية بعد ان كانت كمية الزيت تكفي للاضاءة يوما واحدا".

وتضاء خلال ايام عيد الانوار شمعدانات كهربائية على المؤسسات الحكومية والبلدية. وحانوكا ليس عيدا رسميا ولا تعطل خلاله الدوائر الحكومية في اسرائيل ما عدا المدارس اليهودية.