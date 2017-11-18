إغلاق كافة مداخل عزون شرق قلقيلية

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت مداخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وفرضت عليها حصارا مشددا هو الأسوأ منذ فترة طويلة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال تمركزوا على المدخل الشمالي للبلدة ، وأغلقوا البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل البلدة ومنعوا حركة المواطنين.

ويأتي ذلك العقاب الجماعي لأهالي البلدة، بسبب ادعاء الاحتلال باستمرار قيام الفتية والشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين وقوات الاحتلال قرب البلدة.

ويحيط بعزون ثلاث مستوطنات ما يتسبب بمواجهات متكررة واحتكاك مستمر مع المستوطنين يجعل البلدة تعيش في صفيح ساخن بشكل مستمر.

واشر مواطنون إلى أن جنود الاحتلال أعادوا صباح اليوم العمال والمواطنين على مداخل البلدة وأجبروهم على العودة لمنازلهم.