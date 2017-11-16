شهاب يدين إجراء صحيفة سعودية لقاءً مع رئيس اركان الاحتلال

قال داود شهاب مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن « التطبيع العربي مستمر، ويتطور ليصل إلى تسويق التعاون الأمني والعسكري ».

وانتقد شهاب في تدوينة على موقع فيس بوك بشدة إجراء صحيفة سعودية لحوار مع رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، مشيراً إلى أن إجراء الحوار يروج للسياسيات الصهيونية، قائلاً « كل عبارات الادانة لا تكفي للتعبير عن رفض هذا التطبيع ».

وكانت صحيفة « ايلاف » السعودية اجرت مقابلة مطولة مع رئيس أركان الاحتلال « الإسرائيلي » الجنرال غادي إيزنكوت، وسط تأكيدات رسمية على بدء التطبيع بين السعودية والكيان.