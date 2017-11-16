الاحتلال يكشف عن بروتوكولات جديدة إبان حرب 67 بحرمان غزة من المياه

كشفت بروتوكولات إسرائيلية جديدة تم عرضها أمس ونشرت اليوم في صحيفة هآرتس، أن الحكومة الإسرائيلية بعد حرب 1967 ناقشت سلسلة خطوات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من باقي أراضيهم في قطاع غزة والضفة الغربية ومن تبقى منهم في الجليل.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك البروتوكولات عبارة عن محاضر للحكومة ولجنة شؤون الأمن بعد احتلال القطاع والضفة والقدس والجولان وسيناء، مشيرةً إلى أن نقاشات مطولة جرت في أوساط الحكومة وخاصةً من قبل رئيس الوزراء حينها ليفي أشكول حول حسم بقاء ووجود الفلسطينيين من عدمه في تلك الأراضي.

وأبرز ما اقترحه أشكول لتهجير الفلسطينيين وتشجيعهم على الهجرة من أراضيهم باتجاه الولايات المتحدة والأردن وغيرها من الدول، أو العمل على تشديد الحصار خاصةً ضد قطاع غزة وحرمان سكانها من المياه أو مدهم بالمياه بشكل غير كاف وحينها سيفكرون لوحدهم بالهجرة، أو اللجوء إلى حرب جديدة لتفريغ قطاع غزة من سكانه باعتباره الأكثر أهمية.

فيما دعا وزراء إلى زيادة أعداد اليهود وتقليل عدد العرب في الجليل، بينما عرض وزير الجيش حينها موشي ديان أن يتم منح الفلسطينيين في غزة والضفة تصاريح للعمل خارج البلاد.