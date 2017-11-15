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جهزوا حقابهم للمغادرة في أسرع وقت

القناة الثانية: مستوطنو غلاف غزة يبيتون في الملاجئ خشية التصعيد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:37 - 15 نوفمبر 2017
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ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، أن سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة، باتوا يبيتون في الملاجئ خشية من عمليات إطلاق نار أو عمليات تسلل مسلحين فلسطينيين عبر الأنفاق، فيما جهز البعض الآخر حقائبه للمغادرة في حال حدث تصعيد عسكري.

وقالت القناة في تقرير لها من داخل كيبوتس كفار عزة:" إن الكيبوتس يبعد فقط مئات الامتار عن الحدود مع غزة وبوابة الكيبوتس مفتوحة وسكان الكيبوتس معرضون للخطر في كل لحظة، وأن السكان يعيشون بدون أي حماية.

الجدير ذكره، أن قادة الاحتلال يهددون بشكل شبه يومي حركة الجهاد الإسلامي بأن الجيش سيرد بشكل قوي في حال قامت الحركة بالرد على عملية قصف النفق الذي استشهد فيه 12 مقاوماً.

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