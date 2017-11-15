ارتفاع طفيف على بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بسيطا بلغ 0.01%، اليوم الثلاثاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 565.26 نقطة، 0.06 نقطة عن جلسة الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، مع انخفاض مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.66%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 661 ألف سهم، في 137 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 18 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفاض سهم 6 شركات، واستقرا سهم 6 شركات.

والشركات الرابحة كانت: موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، وفلسطين للتأمين، والعربية الفلسطينية للاستثمار« إيبك »، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والفلسطينية للكهرباء،والاتصالات الفلسطينية.