مارادونا: غياب إيطاليا يحرم المونديال من رونق رائع

أعرب أسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا الثلاثاء عن أسفه لفشل منتخب ايطاليا « إحدى الدول الكبرى والتاريخية » بالتأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، غداة سقوطها في الملحق الاوروبي أمام السويد.

وقال مارادونا، اللاعب السابق لنادي نابولي الايطالي، عبر حسابه على موقع فيسبوك « انا آسف كثيرا لفشل ايطاليا بالتأهل الى المونديال. أعطى الايطاليون رونقا دائما لكؤوس العالم ».

وأضاف مارادونا (57 عاما) الذي اصبح معبود الجماهير في جنوب ايطاليا بعد قيادته نابولي الى لقب الدوري المحلي « شاهدت المباراة وأعتقد أن إيطاليا لعبت كما ترغب السويد، من خلال العرضيات. والسويد تملك قلبي دفاع عملاقين.. وبذلك ازدادت المنافسة صرامة ».

وختم مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي سبعة أعوام « من المحزن ان تبقى ايطاليا، إحدى الدول الكبرى والتاريخية، على باب المونديال في روسيا ».