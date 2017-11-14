كيف تتخلّص من انتفاخ البطن ؟

انتبه من حساسيات الغذاء: الحليب، الصويا، القمح والحبوب والذرة من الأغذية التي تسبب عسر هضم والغازات المزمنة .

زد الألياف بغذائك تدريجيًا (خضار-فواكه) مع زيادة شرب الماء لدفع الألياف خارج الأمعاء بسهولة وخفض احتباس الماء .

صغر حجم وجباتك وامضغ أكلك جيّدًا، وبلع الأكل وعدم تكسيره بالأسنان يجعل الأكل يظل بالأمعاء مدة أطول مما يخمرها

قلل مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية ~ تزيد كمية الهواء داخل الأمعاء الذي بدوره يحتبس بين الأكل ويسبب آلام .

قلل من استهلاك بدائل السكر والمنتجات المصنوعة للرجيم تحتوي على مركبات تسبب غازات وعرقلة بالهضم تؤثر على الأمعاء .