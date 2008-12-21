الولايات المتحدة تعلن عن تخفيض درجة أمان رحلات الطائرات الإسرائيلية

فلسطين اليوم-القدس

تلقى الطيران المدني الإسرائيلي ضربة يوم أول أمس بإعلان سلطة الطيران الفدرالية الأمريكية عن تخفيض درجة الأمان في الطائرات الإسرائيلية لدرجة 2، وباتت تصنف ضمن عشرين دولة من دول العالم الثالث. ويترتب على هذا القرار قيودا على الطيران المدني الإسرائيلي .

وانعكاسات مثل هذه الخطوة ستكون عائقا أمام زيادة رحلات الطائرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، كما ستؤدي إلى رفع سعر تذاكر رحلات الطيران، وتكثيف رقابة السلطات الأمريكية على الطائرات. ومن المتوقع أن تقوم دول أوروبا في أعقاب هذه الخطوة بفرض قيود على الطيران الإسرائيلي.

وجاء قرار السلطة الفدرالية عقب الكشف عن مواطن خلل في مستوى الأمان في الطائرات الإسرائليية وفي مطار بن غوريون، ومرور وقت دون علاجها.

هذا واتهمت رابطة الطيارين الإسرائيليين وزارة المواصلات بالمسؤولية عن هذه الانتكاسة للطيران المدني الإسرائيلي.