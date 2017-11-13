منع زيارة أهالي الأسرى لسجن « نفحة » لأسبوعين بحجة الإصلاحات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال « الإسرائيلي » أبلغتهم بوقف زيارة أهالي المعتقلين من قطاع غزة، لأبنائهم في سجن نفحة.

ووفقاً للمتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فسلطات الاحتلال أوقفت زيارة أهالي المعتقلين لأبنائهم في سجن نفحة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب إصلاحات في مكان الزيارة، مشيرةً إلى أن زيارات عوائل المعتقلين إلى باقي السجون تسير كما هو مخطط لها.

وشددت زقوت، على أن زيارات المعتقلين حق للأهالي، ولكن ما يجري خارج عن نطاق إرادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أن الإصلاحات لا يتم مناقشتها مع الصليب.

وأوضحت زقوت، أن اللجنة الدولية تضع جهداً كبيراً للحوار الثنائي وغير العلني مع سلطات الاحتلال، لتذكيرها بالتزاماتها بحق زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين وفقاً لاتفاق جنيف، في إشارة إلى استمرار منع أسرى من حركة حماس والجهاد الإسلامي من الزيارة في الأول من يوليو الماضي.