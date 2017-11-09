الحية : لابد أن يقول الشعب الفلسطيني كلمته عبر لصناديق الاقتراع

أحيى الألاف من المواطنين بعد ظهر اليوم، ذكرى الـ 13 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات والذكرى الـ 10 لضحايا الانقسام، بمهرجان نظمته لجنة التكافل الوطنية والتيار الفتحاوي، التابعة للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

وشارك في المهرجان نواب من حركة حماس، أبرزهم خليل الحية وصلاح البردويل، وشخصيات من كافة الفصائل الأخرى.

ورفع المشاركين أعلام فلسطين والإمارات ومصر، وصور الرئيس الراحل ودحلان وأعلام حركة فتح.

وعلى هامش المهرجان، قال عضو المكتب السياسي خليل الحية، إن المصالحة الوطنية تحتاج إلى الأمانة الإرادة والتوافق الفلسطيني.

وأضاف : « نريد أن يكون لنا قيادة واحدة تحت مظلة منظمة التحرير وحكومة واحدة أمينة على الشعب. ولابد أن يقول الشعب الفلسطيني كلمته عبر لصناديق الاقتراع ».

و تابع قوله:« صحيح أننا اختلفنا وسالت الدماء بيننا لكن روح فلسطين والقدس والانتماء للأقصى والثورة ونداء الخالد أبو عمار تجعلنا نعود اليوم لنكون أخوة متحابين ».

وأضاف الحية :« نحن أمناء على تطبيق المصالحة الوطنية لا إقصاء هنا وهناك، ونسير للمصالحة بكل أمانة ومسئولية ويجب أن تقوم على قاعدة الشراكة والعمل المشترك لا التفرد ».

وبين أنهم يريدون أن يكون لنا حكومة وطنية واحدة وفية للشعب الفلسطيني ولشبابه وفتياته وموظفيه، لافتاً إلى أنهم جاهزون معكم للذهاب لصناديق الاقتراع فالشعب هو الذي يعطي هذا أو ذاك.

وأشار الحية إلى أنهم يريدون الذهاب للانتخابات العامة لننهي هذه الحالة العامة التي لا تفرح إلا العدو، موضحاً نريد للمصالحة أن يشعر بها الجميع لا سيما في لبنان والضفة وفي قطاع غزة.

وأكد أن "أبو عمار رمز الوحدة الوطنية، ولم يكن فتحاوياً، إنما كان فلسطينيا للكل الفلسطينيين، غادر حياته ثابتا صامتا رافعا لواء المقاومة معتزاً بها، ليس كغيره من القادة الذين يقاتلون المقاومة.

وشكر الحية السعودية وقطر والكويت وإيران وتركيا والامارات ومصر وكل الدول العربية على دعمها للشعب الفلسطيني.