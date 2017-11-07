الاحتلال يقوم بتركيب كاميرات جديدة على مداخل المسجد الأقصى

افاد الإعلام العبري مساء اليوم الثلاثاء, بقيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب كاميرات مراقبة جديدة على مداخل المسجد الأقصى المبارك

وحسب القناة العاشرة العبرية، فقد « تم نصب كاميرات المراقبة في الأقصى بناء على توصيات من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، باستخدام وسائل تكنولوجية دقيقة، وأنها (الكاميرات) أكثر تطورًا من تلك التي أجبر الاحتلال على إزالتها في أيلول/ تموز الماضي، بعد الضغوطات التي مارسها المقدسيون، خلال أحداث الأقصى الأخيرة، رفضًا لسيطرة الاحتلال على المقدسات الفلسطينية ».

ونصبت شرطة الاحتلال الكاميرات عند جميع مداخل الأقصى « المخصصة للمصلين المسلمين »، باستثناء باب الأسباط، الذي شهد اعتصامات ووقفات المقدسيين في أحداث الأقصى في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت القناة العاشرة العبرية عن مسؤول كبير في الأوقاف الإسلامية إن « أحدا لم يبلغنا بأنه تم نصب الكاميرات، تم تركيبها في صمت تام ».