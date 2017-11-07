تعرف على فوائد وأضرار فاكهة الرمان

لكلّ طعام فوائده وأضراره، أي جوانبه الإيجابية والسلبية، فماذا عن الرمان؟ هذه الفاكهة لذيذة الطعم، ولكن لها فوائد وأضرار، وانعكاسات على الصحة، وهو ما تطرّق إليه موقع « صحتي ».

فوائد الرمان

- يعتبر الرّمان من الفواكه المفيدة جداً على صعيد توفير مضادات الأكسدة للجسم، حيث تساعد هذه العناصر الغذائية على حماية الجسم من الكثير من الجراثيم والفيروسات التي يمكن أن تهدد سلامتكم.

- أيضاً تحوي ثمرة الرمان نسبة مرتفعة من الفيتامينات الضرورية التي يحتاجها جسمكم للحفاظ على سلامته الصحية ولتحسين عمل الوظائف فيه.

- ومن الفوائد أيضاً التي يوفّرها الرمان للجسم أنه يساعد على الحماية من أمراض القلب، خصوصاً على صعيد الوقاية من تصلّب الشرايين وانسدادها، بالإضافة إلى أنه يمنع تسرّع ضربات القلب ويحافظ على عضلة القلب سليمة.

- كما أنّ الرّمان يساعد على تحسين عمل جهازكم الهضمي من خلال مكافحة أمراض المعدة التي تنتج عن العديد من العوامل، ويخفف من حساسيتها تجاه بعض الأطعمة.

- وللرمان أيضاً فوائد كثيرة على صعيد العناية بصحة الفم واللثة، حيث يعمل على معالجة أمراض الفم ويحسّن من صحة الأسنان ويحميها من الجراثيم والجير.

أضرار الرمان

- يمكن للرمان أن يكون سبباً لسوء حالتكم الصحية في حال كنتم من مرضى القولون، خصوصاً وأنه قد يسبب التهيّج للمعدة لديكم، لذا لا ينصح بتناوله من قبل الأشخاص المصابين بهذا الداء.

- بالإضافة إلى أنّ الرمان يعتبر مضراً جداً إن كنتم تعانون من مشكلة الإمساك، فبذوره تزيد من الإمساك ما ينعكس سلباً على سلامة الجهاز الهضمي.

- ولا ينصح أيضاً بأن يتناوله المراهقون بشكل مفرط، فهذه الثمرة تحوي نسبة مرتفعة من الأستروجين الذي يمكن أن يؤدي إلى تضخّم في الثدي لديهم، فكونوا حذرين في هذه المسألة.