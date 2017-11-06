أغويرو يستلم جائزة الهداف التاريخي لمانشستر سيتي

قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتكريم لاعبه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ضيفه أرسنال أمس الأحد، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق النجم الأرجنتيني إنجازه، بعدما نجح في هز الشباك، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمضيفه نابولي الإيطالي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا الهدف بات أغويرو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، برصيد 178 هدفا في 264 مباراة خاضها مع « السيتيزن » في كل البطولات المحلية والأوروبية.

وكسر المهاجم الأرجنتيني الرقم القياسي السابق والمسجل باسم إيريك بروك (177 هدفا)، وقامت بتسليمه الجائزة ابنة الهداف التاريخي السابق للفريق قبل انطلاق المباراة أمام أرسنال، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أوغويرو الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء ليرفع عدد أهدافه مع الفريق إلى 179 هدفا.