الميزان: الاحتلال يواصل استخدام معابر غزة كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2017، وحتى صدور هذا البيان، (17) مواطنا من قطاع غزة، من بينهم (6) من المرضى ومرافقيهم، و(4) تجار، بهدف المرور إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.

وأكد المركز على ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل استخدام معابر قطاع غزة كمصيدة للإيقاع بالفلسطينيين.

واستنكر المركز في تقرير له، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على حاجز بيت حانون « إيرز » شمال القطاع، حيث حولت قوات الاحتلال من سيطرتها وتحكمها المطلقين في المعابر إلى وسيلة للإيقاع بالفلسطينيين وابتزازهم في ظل استمرار الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها على حاجز بيت حانون واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحركة والتنقل والسفر.

وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل باحترام واجباتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وتفيد التحقيقات الميدانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الأحد، المواطن خلدون عبد القادر عبد العزيز أبو سليم (36 عاماً)، من سكان حي الرمال غرب مدينة غزة، وذلك من داخل حاجز بيت حانون.

ويشغل أبو سليم منصب مسؤول العلاقات العامة والتسويق في بنك فلسطين في قطاع غزة