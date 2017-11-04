إعفاء وزير الحرس الوطني ولجنة لقضايا الفساد في السعودية

صدرت في المملكة العربية السعودية، السبت، أوامر ملكية تقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصب وزير الحرس الوطني، وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفا له.

وحسب وكالة الأنباء السعودية « واس »، نصت الأوامر الملكية على « تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر قضايا الفساد في المال العام ».

ونصت الأوامر الملكية أيضا على « إعفاء عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط ».

كما نصت على « إنهاء خدمة عبد الله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائدا للقوات البحرية ».