« أرض السلام » و « منتدى الطبيب » ينفذان يوماً طبياً وختان للأطفال شرق غزة

نظمت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منتدى الطبيب الفلسطيني، الإطار النقابي الطبي لحركة الجهاد الإسلامي، يوماً طبياً مجانياً وختان أطفال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الحرازين: « أن طاقم من الأطباء على كفاءة عالية اجروا اليوم عملية ختان لـ 100 طفل بشكل مجاني، اضافةً الى صرف علاجات مجانية لكافة الحالات.

وأضاف : »يوم الختان الذي نفذ اليوم بمسجد جعفر بالشجاعية يأتي استكمالاً لليوم الطبي المجاني الذي نفذ قبل أسبوع في منطقة الفضيلة شرق مدينة غزة واستفاد منه 640 حالة، في تخصصات الأطفال والجلدية والمسالك البولية والأسنان والطب العام.

وأوضح الحرازين: « إن الخدمات التي تقدمها الجمعية تأتي من باب التخفيف عن شعبنا، ورسم البسمة على شفاه المحرومين لاسيما الأيتام منهم وأبناء الأسر المعوزة ».





























