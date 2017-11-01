الباشا: تم تسليم مستندات المعابر من بنك الإنتاج لبنك فلسطين

قال الوكيل المساعد لوزارة المالية عوني الباشا « إن وزارته سلمت معبر »كرم أبوسالم« ومعبر رفح ومعها كافة المستندات الخاصة من تذاكر السفر الخاصة بالمسافرين وغيرها من تذاكر من بنك الإنتاج وتم استلامها بمحضر رسمي واليوم سيتم تسليمها إلى بنك فلسطين بمذكرة رسمية »، مؤكدًا أن ذلك جاء ضمن تفاهمات المصالحة الأخيرة.

وأشار الباشا في تصريحٍ لوكالة الرأي الحكومية إلى أن قرار وقف تحصيل ضريبة الجمارك على السيارات المستوردة سيكون له أثار إيجابية على التجار والمواطنين بشكل عام.

وأضاف « إنه قد تقرر رفع رسوم تحصيل 25% ضريبة الجمارك التي يتم تحصيلها في قطاع غزة وذلك تماشيًا مع توحيد الضرائب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة التي أدت لتوحيد منظومة العمل داخل الوزارة بما فيها الجمارك والضرائب ».

وتوقع الباشا انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي مما يؤدي إلى زيادة المبيعات منها.