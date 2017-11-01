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غزة: إلغاء ضريبة الـ 25% على السيارات الحديثة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:03 - 01 نوفمبر 2017
سيارات سيارات
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أعلن نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في غزة وائل الهليس عن رفع ضريبة الجمارك على السيارات الحديثة البالغة 25%.

وقال الهليس إن أسعار السيارات الحديثة في غزة ستنخفض بعد رفع الضريبة من 2000 إلى 5000 دولار، والمرسيدس من 7000 دولار إلى 15000 دولار.

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