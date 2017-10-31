بينت يستهزء من ليبرمان: « اغتال هنية وبرجعلك بعد 48 ساعة »

وجه وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، انتقاداً لوزير التعليم نفتالي بينت، والذي رفض ما سماه اعتذار الناطق باسم الجيش رونين منليس لمقتل أفراد من حماس والجهاد في النفق.

وقال ليبرمان: « لا يجب الانهيال على بيان الناطق باسم الجيش، فتفوهات بينت تلحق الضرر بأمن إسرائيل، وبكل الجيش، ونحن سنواصل العمل بكل حزم من أجل أمن إسرائيل ».

وفي أعقاب ما قاله الناطق باسم جيش الاحتلال، في محاولة لتهدئة الوضع، بأن الجيش لم يكن يقصد قتل عناصر حماس والجهاد الاسلامي، قال وزير التعليم الاسرائيلي رئيس حزب البيت اليهودي: « لقد نجح الجيش أمس الاثنين بتصفية »مخربين« كانوا يحفرون نفقاً لقتل الإسرائيليين، فلا يجب علينا أن نعتذر لنجاحنا بقتل المخربين ».

وأضاف : « النفق تم تفجيره داخل الأراضي »الإسرائيلية« وهدفه قتل إسرائيليين، وأنا كعضو في المجلس الأمني المصغر الكابينت، أقدم كل الدعم للجيش ».

وقال بينت مستهزءا بليبرمان، مكررا مقولة أفيغدور ليبرمان، قبل أن يكون وزيرا للحرب: « امنحوني 48 ساعة وسوف أغتال اسماعيل هنية.. هيا يا ليبرمان نرى، سأعود لك بعد 48 ساعة ».